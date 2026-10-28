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SSD Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND

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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752989
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKSEMI
Вес, г.
7

Описание товара Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND

Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND




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Характеристики
Бренд
HIKSEMI
Описание
Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 HIKSEMI 128Gb HS-SSD-WAVE(P) 128G (PCI-E 3.0 x4, up to 1200/950MBs, 3D NAND - стоимость товара 2720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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