Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 550 руб.
В наличии
Код товара: 752988
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
204 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor
Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 195 240 руб.48810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 198 360 руб.49590 руб. в СплитНакопитель SSD KIOXIA 1920GB 2,5" (KPM71RUG1T92)
-
В наличииЦена 205 360 руб.51340 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5" 1920GB (MZILG1T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 210 840 руб.52710 руб. в СплитТвердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8T...
-
В наличииЦена 224 110 руб.56028 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1743 1920GB (MZWLO1T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 237 560 руб.59390 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCI...
-
В наличииЦена 264 370 руб.66093 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 3840GB PM897 (MZ7L33T8HBNA-00A07) OEM
-
В наличииЦена 299 810 руб.74953 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZ1L23T8HBLA-00A...
-
В наличииЦена 316 300 руб.79075 руб. в СплитНакопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ...
-
В наличииЦена 317 070 руб.79268 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 324 240 руб.81060 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
-
В наличииЦена 336 110 руб.84028 руб. в СплитНакопитель SSD Synology SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G
Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor - стоимость товара 204550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD HPE 1.92Tb SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor