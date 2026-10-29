Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 340 руб. 
Начислим 694 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi
43 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Вес, г.
130

Описание товара Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi

Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi

Отзывы о товаре Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HPE
Описание
Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD HPE 960Gb NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi - стоимость товара 43340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...