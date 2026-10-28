Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
В наличии
Код товара: 752981
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 260 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
10
Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНакопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G)
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision SATA-III 128Gb (HS-SSD-WAVE(S) 128G)
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec SATA III 128Gb (P3-128)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate KC2000MNext 120Gb (EX282314RUS)
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision SATA-III 120Gb (HS-SSD-WAVE(S) 120G)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate NextPro KC2000TP120, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1200/600