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SSD Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 760 руб. 
Начислим 493 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
30 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Вес, г.
130

Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2

Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2

Отзывы о товаре Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2 - по цене 30760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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