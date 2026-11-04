Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб.
В наличии
Код товара: 752979
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 900 руб.
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Характеристики
Вес, г.
10
Описание товара Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s
Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s
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Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s - стоимость товара 15900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston NV3, 1000Gb, M.2(22x30мм), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4000Mb/s