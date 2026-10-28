Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752978
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe
Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X 128Gb (AP128GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 128GB P220 (P220S128G25)
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 128Gb (NT01N535N-128G-N8X)
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 128Gb (NE-128)
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 128Gb (NX-128)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 128Gb (NT01N5M-128G-M3X)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision E1000 Series 128Gb (HS-SSD-E1000/128G)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 128Gb (NT01N930E-128G-E4X)
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate A400Next 240GB (EX276688RUS)
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитНакопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec SATA III 256Gb (P3-256)
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS340 240Gb (AP240GAS340G-1)
Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingDian G33 128Gb [G33-NVME-M.2-128GB] M.2 2230, PCI-E 3.0 x4, 1500/630MBs, NVMe