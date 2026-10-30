Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
В наличии
Код товара: 752975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 330 руб.
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Характеристики
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe
Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe
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Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe - стоимость товара 7330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingDian G38 512Gb [G38 NVME M.2-512GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2450/1750MBs, NVMe