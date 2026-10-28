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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 510 руб. 
Начислим 1321 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
82 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e - этот товар вы можете купить по цене 82510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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