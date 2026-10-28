Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 510 руб.
В наличии
Код товара: 752970
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
82 510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
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Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e - этот товар вы можете купить по цене 82510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 TI DUAL WHITE OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e