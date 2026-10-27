Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние, 752968
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%8 870 руб. 9 860 руб.
В наличии
Код товара: 752968
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Загружаем...
8 870 руб. -10%
9 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
20
Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Вьетнам
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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