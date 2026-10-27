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Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752968
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Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние, 752968

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Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 1
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 2
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 3
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 4
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 5
  • Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
8 870 руб.  9 860 руб. 
В наличии
Код товара: 752968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние
8 870 руб. -10%
9 860 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
20

Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние

Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор



Теги товара: Intel i3, LGA 1700, 4 ядерные

Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Модель
13100F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4, DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор


Теги товара: Intel i3, LGA 1700, 4 ядерные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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