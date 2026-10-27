Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние, 752967
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%19 580 руб. 21 750 руб.
В наличии
Код товара: 752967
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Загружаем...
19 580 руб. -10%
21 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
10
Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С разблокированным множителем
Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - по цене 19580 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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