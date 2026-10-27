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Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752967
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Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние, 752967

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Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 6
Уценка
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 2
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 3
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 4
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 5
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 6
  • Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
19 580 руб.  21 750 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние
19 580 руб. -10%
21 750 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
10

Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние

Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор

Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Процессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN) хорошее состояние - по цене 19580 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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