Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 650 руб.
В наличии
Код товара: 752963
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
101 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 101650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9/15.6"/IPS/Intel Core i7-13645HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050 6Gb/NoOS/серый/2.38kg