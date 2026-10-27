Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 500 руб.
В наличии
Код товара: 752959
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA)
Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA)
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Бренд
Hewlett-Packard
Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA) - купить по цене 47500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Hewlett-Packard HP15 15-fc1002nq 15.6" FHD, AMD R3-7230U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, черный (DV6Q5EA)