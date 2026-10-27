Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 840 руб.
В наличии
Код товара: 752958
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
63 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Chuwi
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey
Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Chuwi
Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey - стоимость товара 63840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук CHUWI CoreBook Air 14 (CWI652-561N5N1PDMRH) AMD Ryzen 5 6600H 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Grey