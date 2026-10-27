Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 540 руб.
В наличии
Код товара: 752954
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
74 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001)
Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001)
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001) – стоимость товара 74540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Air 14 SFA14-I31-57LC Core 5 320 12Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (NX.W4HCD.001)