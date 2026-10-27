Ноутбук Acer AL15-73P-76SN/15.6"/IPS/Intel Core 7240H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/NoOS/серебристый/
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 600 руб.
В наличии
Код товара: 752952
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
73 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3.07
Описание товара Ноутбук Acer AL15-73P-76SN/15.6"/IPS/Intel Core 7240H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/NoOS/серебристый/
Ноутбук Acer AL15-73P-76SN/15.6"/IPS/Intel Core 7240H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/NoOS/серебристый/
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer AL15-73P-76SN/15.6"/IPS/Intel Core 7240H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/NoOS/серебристый/
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer AL15-73P-76SN/15.6"/IPS/Intel Core 7240H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/NoOS/серебристый/ - по цене 73600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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