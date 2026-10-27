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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 752948
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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние , 752948

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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 1
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 2
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 3
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 5
Уценка
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
75 460 руб.  94 320 руб. 
В наличии
Код товара: 752948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние
75 460 руб. -20%
94 320 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х50
Вес, кг.
24

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , робот-пылесос, щетки, станция, поддон , химия , кабель Причина уценки : следы эксплуатации ( Демо версия) , после ремонта ( ремонт системы подачи воды)

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , робот-пылесос, щетки, станция, поддон , химия , кабель Причина уценки : следы эксплуатации ( Демо версия) , после ремонта ( ремонт системы подачи воды)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black хорошее состояние - по цене 75460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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