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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 930 руб. 
В наличии
Код товара: 752944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
37 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
46х42х38
Вес, кг.
16.3

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый

МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый - по цене 37930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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