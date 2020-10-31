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Маска молодости магнитная Клеопатра

Артикул: 75293
  • Маска молодости магнитная Bradex Клеопатра Kz 0007 - фото 1
  • Маска молодости магнитная Bradex Клеопатра Kz 0007 - фото 2
Маска молодости магнитная Bradex Клеопатра Kz 0007 - фото 1
Маска молодости магнитная Bradex Клеопатра Kz 0007 - фото 2
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 75293
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БрендBradex
Тип товараМаска
Назначениедля магнитотерапии
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см1
Длина, см67
Ширина, см16
Вес, кг0.1

Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 оказывает магнитное воздействие на кожу лица, продлевая ее молодость и красоту. Магниты улучшают кровообращение, насыщая кожу лица кислородом и питательными веществами. Исчезают темные круги под глазами, разглаживаются морщины и складки. Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 может использоваться во время сна или отдыха.

Особенности:

  • Материал изготовления - нейлон, магниты;
  • Подходит для любой формы лица;
  • Застежка на липучке.

Комплектация:

  • Маска Bradex Клеопатра Kz 0007, магнитная;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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