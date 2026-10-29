Триммер бензиновый Denzel DTL-33S, 1,8 л.с.
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
В наличии
Код товара: 752931
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 570 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Триммер бензиновый Denzel DTL-33S, 1,8 л.с.
Триммер бензиновый Denzel DTL-33S, 1,8 л.с.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Триммер бензиновый Denzel DTL-33S, 1,8 л.с.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер бензиновый Denzel DTL-33S, 1,8 л.с. - данный товар вы можете купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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