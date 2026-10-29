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Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 230 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети
23 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, г.
5

Описание товара Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети

Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети



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Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV, SDS-plus, 800 Вт, 2,7 Дж, от сети – стоимость товара 23230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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