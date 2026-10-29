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Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)
15 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, г.
5

Описание товара Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)

Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00)


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифмашина BOSCH GWS 26-230 JH (0.601.856.M00) - стоимость товара 15320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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