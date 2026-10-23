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Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб. 
В наличии
Код товара: 752918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)
7 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, г.
5

Описание товара Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)

Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121)


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 750Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (0601394121) - по цене 7300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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