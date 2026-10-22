Вентилятор для процессора DEEPCOOL AG400 R-AG400-BKNNMN-G-1 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 752912
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Загружаем...
1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
4 тепловые трубки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, г.
500
Описание товара Вентилятор для процессора DEEPCOOL AG400 R-AG400-BKNNMN-G-1 черный
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
4 тепловые трубки
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] представляет собой эффективную систему охлаждения. Он имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в небольшие системные блоки. Его радиатор выполнен из алюминия, который способен эффективно отводить тепло от процессора. DEEPCOOL AG400 [R-AG400-BKNNMN-G-1] поддерживает интеграцию с процессорами Intel и AMD. Он оснащен «тихим» вентилятором (до 32.5 дБ) с шагом регулировки оборотов в пределах от 500 до 2000 об/мин. Это позволяет подстроить его под требуемый уровень шума и охлаждения. Установка представленного кулера достаточно проста и не требует использования дополнительных инструментов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для процессора DEEPCOOL AG400 R-AG400-BKNNMN-G-1 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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