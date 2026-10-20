Телевизор Toshiba 85" 85Z680SE черный Mini-LED+QLED UHD 144Hz Smart TV VIDAA 3GB/16GB
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 180 руб.
В наличии
Код товара: 752890
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119 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4 порта), USB Type-A (2 порта)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10
Описание товара Телевизор Toshiba 85" 85Z680SE черный Mini-LED+QLED UHD 144Hz Smart TV VIDAA 3GB/16GB
85?дюймовый телевизор с продвинутыми характеристиками для кино и игр. Большая диагональ и разрешение 4K UHD 3840 ? 2160 создают впечатляющий формат для просмотра фильмов и игр, а частота обновления 144 Гц помогает сделать динамичные сцены плавнее. Технологии QLED и Mini LED дополняют яркий образ телевизора Toshiba. Smart TV на операционной системе Vidaa, поддержка Wi?Fi и Bluetooth — для удобного подключения и использования. Чёрный корпус завершает лаконичный облик модели.
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Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
215.9
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4 порта), USB Type-A (2 порта)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Китай
85?дюймовый телевизор с продвинутыми характеристиками для кино и игр. Большая диагональ и разрешение 4K UHD 3840 ? 2160 создают впечатляющий формат для просмотра фильмов и игр, а частота обновления 144 Гц помогает сделать динамичные сцены плавнее. Технологии QLED и Mini LED дополняют яркий образ телевизора Toshiba. Smart TV на операционной системе Vidaa, поддержка Wi?Fi и Bluetooth — для удобного подключения и использования. Чёрный корпус завершает лаконичный облик модели.
Смотрите также: Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Toshiba 85" 85Z680SE черный Mini-LED+QLED UHD 144Hz Smart TV VIDAA 3GB/16GB - стоимость товара 119180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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