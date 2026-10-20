Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh X3 белый/зеленый, 325/1700Вт, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 2.6 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, насадка ковер/пол, насадка для паркета и ламината, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка кисточка, держатель насадок Vario Clip для крепления на шланг, ароматическая добавка Thomas Fresh Moments, инструкция
Цвет
белый, серый, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Уровень шума, дБ
81
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 900 руб.
В наличии
Код товара: 752885
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, насадка ковер/пол, насадка для паркета и ламината, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка кисточка, держатель насадок Vario Clip для крепления на шланг, ароматическая добавка Thomas Fresh Moments, инструкция
Цвет
белый, серый, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1700
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5
Описание товара Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh X3 белый/зеленый, 325/1700Вт, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 2.6 л
Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh x3 мощностью в 1700 Вт предназначен для сухой уборки, с функцией ароматизации воздуха. Без мешка для сбора пыли. Одновременно происходит всасывание мусора и очистка, увлажнение и ароматизация воздуха. Очень удобное размещение насадок в специальный пенал, крепящийся на телескопической трубке, поэтому самые популярные насадки будут всегда под рукой. Может собирать пролитую воду и жидкую грязь. Гигиеническая очистка пылесоса после уборки без контакта с сухой и аллергенной пылью. В комплекте пол/ковер, насадка для паркета, щелевая насадка, насадка-кисточка.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, насадка ковер/пол, насадка для паркета и ламината, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка кисточка, держатель насадок Vario Clip для крепления на шланг, ароматическая добавка Thomas Fresh Moments, инструкция
Цвет
белый, серый, зеленый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1700
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh x3 мощностью в 1700 Вт предназначен для сухой уборки, с функцией ароматизации воздуха. Без мешка для сбора пыли. Одновременно происходит всасывание мусора и очистка, увлажнение и ароматизация воздуха. Очень удобное размещение насадок в специальный пенал, крепящийся на телескопической трубке, поэтому самые популярные насадки будут всегда под рукой. Может собирать пролитую воду и жидкую грязь. Гигиеническая очистка пылесоса после уборки без контакта с сухой и аллергенной пылью. В комплекте пол/ковер, насадка для паркета, щелевая насадка, насадка-кисточка.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh X3 белый/зеленый, 325/1700Вт, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 2.6 л – стоимость товара 24900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh X3 белый/зеленый, 325/1700Вт, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 2.6 л