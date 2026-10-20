Описание товара Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л

Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV: Мощь и стиль для безупречной чистоты

Ищете мощный и надежный помощник для поддержания идеального порядка? Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV из серии RAMBO — это воплощение передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для эффективной и комфортной уборки. Он станет вашим верным союзником в борьбе с пылью и загрязнениями, экономя время и силы.

Мощное всасывание на 430 Вт

Сердце этого пылесоса — мощный двигатель, обеспечивающий впечатляющую силу всасывания 430 Вт. Он легко справляется с песком, шерстью домашних животных, крошками и пылью даже в самых труднодоступных уголках. Благодаря высокой потребляемой мощности 2200 Вт, вы получаете максимальную производительность на каждом этапе уборки. Теперь купить пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV — значит обеспечить себе гарантию глубокой чистоты ковров и твердых покрытий.

Экологичность и удобство: система без мешка

Модель использует современную систему сбора пыли без мешка. Вместо него установлен практичный контейнер объемом 2 литра. Это не только избавляет от постоянных расходов на покупку сменных мешков, но и позволяет легко и гигиенично очищать пылесборник. Просто извлеките контейнер, опорожните его и верните на место.

Многоступенчатая система фильтрации для чистого воздуха

Samsung заботится о качестве воздуха в вашем доме. Пылесос оснащен двухуровневой системой фильтрации:

Предмоторный фильтр защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства.

защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства. Выходной фильтр HEPA H13 задерживает до 99.95% мельчайших аллергенов, пыльцы и бактерий, предотвращая их возврат в воздух. Это особенно важно для семей с детьми и аллергиками.

Продуманная эргономика для комфортной уборки

Дизайн этого пылесоса продуман до мелочей:

Стальная телескопическая трубка надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост.

надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост. Автоматическое сматывание шнура длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение.

длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение. Прорезиненные колеса бережно защищают напольные покрытия от царапин.

бережно защищают напольные покрытия от царапин. Управление на корпусе позволяет быстро переключать режимы без наклона.

В комплекте вы найдете универсальную щетку «3-в-1», которая отлично справляется с уборкой на разных поверхностях — от паркета до ламината и коврового ворса.

Стиль, который вдохновляет

Пылесос выполнен в насыщенном фиолетовом цвете, что выгодно отличает его от скучной бытовой техники. Его компактные габариты (282x492x280 мм) и вес 6 кг делают его маневренным и не занимающим много места при хранении. Горизонтальная парковка не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе места для его установки.

Почему стоит заказать пылесос Samsung SC88 в нашем магазине?

Приобретая этот пылесос у нас, вы получаете не просто прибор, а комплексное решение для чистоты. Официальная гарантия от производителя составляет 12 месяцев, а страна сборки — Вьетнам, что гарантирует соблюдение строгих стандартов качества Samsung. Мы тщательно проверяем каждую единицу техники перед отправкой.

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