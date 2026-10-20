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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат

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Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 1
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 2
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 3
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 4
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 5
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 6
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Шитье двойной иглой
да
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 1
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 2
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 3
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 4
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 5
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 6
  • Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 
В наличии
Код товара: 752877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат
9 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Выполнение петель
полуавтоматическое
ЖК-дисплей
нет
Количество строчек
6 шт
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
4 мм
Максимальный подъем лапки
10 мм
Особенности
подсветка, рукавная платформа
Подтип
электромеханическая
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
Рукавная платформа
да
Реверс
да
Шитье двойной иглой
да
Количество петель
1
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат

Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат

Отзывы о товаре Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат




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Характеристики
Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Выполнение петель
полуавтоматическое
ЖК-дисплей
нет
Количество строчек
6 шт
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
4 мм
Максимальный подъем лапки
10 мм
Особенности
подсветка, рукавная платформа
Подтип
электромеханическая
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
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Рукавная платформа
да
Реверс
да
Шитье двойной иглой
да
Количество петель
1
Описание
Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Singer M1505 белый, электромеханическая, вертикальный, 6 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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