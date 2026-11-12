Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 752872
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Загружаем...
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
115 x 70 x 15
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo выполнен в черном пластиковом корпусе с компактными размерами 114.7x70.2x15.2 мм. Для одновременной зарядки нескольких мобильных устройств предлагаются 2 разъема USB Type-С и 1 разъем USB Type-A. Благодаря мощности 20 Вт и поддержке технологии Power Delivery обеспечивается ускоренная зарядка совместимой техники. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, перегрева и короткого замыкания гарантируют бесперебойный процесс восстановления энергоресурса. На цифровом дисплее отображается остаточный уровень заряда портативного аккумулятора Baseus PicoGo.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Развернуть
Габаритные размеры, мм
115 x 70 x 15
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo выполнен в черном пластиковом корпусе с компактными размерами 114.7x70.2x15.2 мм. Для одновременной зарядки нескольких мобильных устройств предлагаются 2 разъема USB Type-С и 1 разъем USB Type-A. Благодаря мощности 20 Вт и поддержке технологии Power Delivery обеспечивается ускоренная зарядка совместимой техники. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, перегрева и короткого замыкания гарантируют бесперебойный процесс восстановления энергоресурса. На цифровом дисплее отображается остаточный уровень заряда портативного аккумулятора Baseus PicoGo.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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