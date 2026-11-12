Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 1
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 2
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 3
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 4
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 5
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 6
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 7
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 8
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 9
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 10
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 11
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 1
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 2
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 3
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 4
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 5
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 6
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 7
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 8
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 9
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 10
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 11
  • Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
115 x 70 x 15
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black

Портативный аккумулятор Baseus PicoGo выполнен в черном пластиковом корпусе с компактными размерами 114.7x70.2x15.2 мм. Для одновременной зарядки нескольких мобильных устройств предлагаются 2 разъема USB Type-С и 1 разъем USB Type-A. Благодаря мощности 20 Вт и поддержке технологии Power Delivery обеспечивается ускоренная зарядка совместимой техники. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, перегрева и короткого замыкания гарантируют бесперебойный процесс восстановления энергоресурса. На цифровом дисплее отображается остаточный уровень заряда портативного аккумулятора Baseus PicoGo.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Развернуть
Габаритные размеры, мм
115 x 70 x 15
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo выполнен в черном пластиковом корпусе с компактными размерами 114.7x70.2x15.2 мм. Для одновременной зарядки нескольких мобильных устройств предлагаются 2 разъема USB Type-С и 1 разъем USB Type-A. Благодаря мощности 20 Вт и поддержке технологии Power Delivery обеспечивается ускоренная зарядка совместимой техники. Технологии защиты от чрезмерной нагрузки, перегрева и короткого замыкания гарантируют бесперебойный процесс восстановления энергоресурса. На цифровом дисплее отображается остаточный уровень заряда портативного аккумулятора Baseus PicoGo.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 20W (P10076801123-00) Cosmic Black - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...