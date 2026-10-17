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Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
В наличии
Код товара: 752872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Вес, г.
280

Описание товара Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black

Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black

Отзывы о товаре Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black




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Характеристики
Бренд
Baseus
Описание
Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baseus PicoGo Power Bank with Digital Display 10000mAh 20W Cosmic Black – стоимость товара 1420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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