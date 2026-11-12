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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black

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Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 1
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 2
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 3
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 4
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 5
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 6
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 7
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 8
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 9
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 10
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 11
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 1
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 2
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 3
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 4
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 5
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 6
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 7
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 8
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 9
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 10
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 11
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Cosmic Black P1007680C123-00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black
2 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66.6 ? 99.8 ? 9.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black

Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black




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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66.6 ? 99.8 ? 9.2
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black - стоимость товара 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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