Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
В наличии
Код товара: 752868
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66.6 ? 99.8 ? 9.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 5000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E002850...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L0...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L0...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03)...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 20000mAh 45W (E0027P00)...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula...
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитМобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A U...
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
1
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
66.6 ? 99.8 ? 9.2
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 5000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 5000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black - стоимость товара 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123-00) Cosmic Black