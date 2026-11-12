Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028502) Baby Pink
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
В наличии
Код товара: 752865
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 170 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028502) Baby Pink
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028502) Baby Pink
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028502) Baby Pink
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028502) Baby Pink - по цене 2170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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