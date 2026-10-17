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Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
В наличии
Код товара: 752865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Вес, г.
280

Описание товара Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink

Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink

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Характеристики
Бренд
Baseus
Описание
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic PowerBank 10000mAh22.5W Baby Pink - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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