Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 предназначен для обеспечения мобильной и эффективной зарядки различных гаджетов. Устройство оснащено емкостью батареи 10000 мАч, что позволяет поддерживать работоспособность устройств в течение длительного времени. Максимальная мощность, которую аккумулятор может выдать, составляет 22.5 Вт, что обеспечивает быструю и надежную подзарядку совместимых устройств. Аккумулятор поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi2, что значительно упрощает процесс подключения. Наличие порта USB Type-C обеспечивает удобство подключения к различным источникам питания. Функция магнитного крепления позволяет легко и безопасно фиксировать аккумулятор, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных сферах деятельности. Данное устройство идеально подходит для использования в повседневной жизни, обеспечивая автономность при работе в поездках и при использовании портативных устройств. Конструкция аккумулятора отличается современным минималистичным дизайном, что подчеркивает его стильный и строгий внешний вид. Корпус выполнен из темно-черного материала с матовой текстурой, что придает товару аккуратный и профессиональный вид.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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