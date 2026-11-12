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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White

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Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 1
Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 2
Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
  • Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 1
  • Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 2
  • Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 Display Power Bank 10000mAh 45W Moon White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
1xUSB Type-A, 1xUSB Type-C
Габаритные размеры, мм
72.5 х 121 х 31.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White

Baseus EnerFill FC31 — ваш идеальный спутник для поддержания заряда в пути

Никогда больше не оставайтесь с разряженным аккумулятором благодаря Baseus EnerFill FC31. Несмотря на огромную внутреннюю ёмкость, этот внешний аккумулятор невероятно портативен: он легко помещается в рюкзак, сумку или даже в большой карман, не обременяя вас лишним весом. Он предлагает идеальное сочетание высокой мощности и элегантного дизайна, гарантируя вам наличие надёжного источника энергии, где бы вы ни находились.

Ёмкость аккумулятора и ЖК?дисплей

Сердцем EnerFill является мощный аккумулятор большой ёмкости на 10 000 mAh. Такого внушительного запаса энергии достаточно, чтобы несколько раз перезарядить смартфон или «оживить» планшет, что делает его идеальным выбором для путешественников, удалённых работников или посетителей длительных мероприятий.

Чтобы вы могли полностью контролировать ситуацию, устройство оснащено чётким цифровым ЖК?дисплеем, который показывает точный процент оставшегося заряда. В отличие от простых светодиодных индикаторов, заставляющих гадать, этот экран точно сообщает, сколько энергии осталось, так что вы никогда не будете застигнуты врасплох.

Скорость зарядки и универсальность

Когда приходит время заряжать ваши устройства, скорость имеет значение. Baseus EnerFill FC31 поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это означает, что он может не только стремительно заряжать ваш телефон и ноутбук, но и восстанавливать собственный заряд за рекордное время при подключении к розетке.

Благодаря наличию четырёх портов вы можете заряжать несколько гаджетов одновременно. Используете ли вы USB?C для современного ноутбука или стандартный USB?A для более старого устройства — этот внешний аккумулятор обеспечит вас всем необходимым, являясь по-настоящему универсальным решением.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
1xUSB Type-A, 1xUSB Type-C
Габаритные размеры, мм
72.5 х 121 х 31.5
Страна производитель
Китай
Описание

Baseus EnerFill FC31 — ваш идеальный спутник для поддержания заряда в пути

Никогда больше не оставайтесь с разряженным аккумулятором благодаря Baseus EnerFill FC31. Несмотря на огромную внутреннюю ёмкость, этот внешний аккумулятор невероятно портативен: он легко помещается в рюкзак, сумку или даже в большой карман, не обременяя вас лишним весом. Он предлагает идеальное сочетание высокой мощности и элегантного дизайна, гарантируя вам наличие надёжного источника энергии, где бы вы ни находились.

Ёмкость аккумулятора и ЖК?дисплей

Сердцем EnerFill является мощный аккумулятор большой ёмкости на 10 000 mAh. Такого внушительного запаса энергии достаточно, чтобы несколько раз перезарядить смартфон или «оживить» планшет, что делает его идеальным выбором для путешественников, удалённых работников или посетителей длительных мероприятий.

Чтобы вы могли полностью контролировать ситуацию, устройство оснащено чётким цифровым ЖК?дисплеем, который показывает точный процент оставшегося заряда. В отличие от простых светодиодных индикаторов, заставляющих гадать, этот экран точно сообщает, сколько энергии осталось, так что вы никогда не будете застигнуты врасплох.

Скорость зарядки и универсальность

Когда приходит время заряжать ваши устройства, скорость имеет значение. Baseus EnerFill FC31 поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это означает, что он может не только стремительно заряжать ваш телефон и ноутбук, но и восстанавливать собственный заряд за рекордное время при подключении к розетке.

Благодаря наличию четырёх портов вы можете заряжать несколько гаджетов одновременно. Используете ли вы USB?C для современного ноутбука или стандартный USB?A для более старого устройства — этот внешний аккумулятор обеспечит вас всем необходимым, являясь по-настоящему универсальным решением.



Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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