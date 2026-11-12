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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue

Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue




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Характеристики
Бренд
Baseus
Описание
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C03) Galaxy Blue – стоимость товара 2140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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