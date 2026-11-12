Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 20000mAh 45W (P10082105513-00) Nebula Purple
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 752859
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 20000mAh 45W (P10082105513-00) Nebula Purple
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 20000mAh 45W (P10082105513-00) Nebula Purple
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 20000mAh 45W (P10082105513-00) Nebula Purple
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 20000mAh 45W (P10082105513-00) Nebula Purple - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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