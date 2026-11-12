Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 20000mAh 45W (E0027P00) Cosmic Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 752844
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Габаритные размеры, мм
52x103
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 20000mAh 45W (E0027P00) Cosmic Black
Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.
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Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
52x103
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 20000mAh 45W (E0027P00) Cosmic Black – стоимость товара 2930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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