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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black

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Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 1
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 2
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 3
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 4
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 5
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 6
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 7
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 1
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 2
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 3
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 4
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 5
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 6
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 7
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Cosmic Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black

Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает выходную мощность до 22,5 Вт для ускоренной зарядки мобильных устройств. Особенностью модели является наличие двух встроенных кабелей, что избавляет от необходимости использовать дополнительные аксессуары. Корпус выполнен в черном цвете и имеет компактные габариты для удобного ношения. Устройство оснащено цифровым индикатором уровня заряда и многоуровневой системой безопасности, защищающей от перегрева и короткого замыкания.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает выходную мощность до 22,5 Вт для ускоренной зарядки мобильных устройств. Особенностью модели является наличие двух встроенных кабелей, что избавляет от необходимости использовать дополнительные аксессуары. Корпус выполнен в черном цвете и имеет компактные габариты для удобного ношения. Устройство оснащено цифровым индикатором уровня заряда и многоуровневой системой безопасности, защищающей от перегрева и короткого замыкания.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000) Cosmic Black - по цене 2100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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