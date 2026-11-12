Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 1
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 2
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 3
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 4
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 5
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 6
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 7
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 8
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 1
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 2
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 3
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 4
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 5
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 6
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 7
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 8
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Beige - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige

Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...