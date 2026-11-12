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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige

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Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 1
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 2
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 1
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 2
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Beige, E0027R05 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A; USB Type C; Lightning
Габаритные размеры, мм
69 х 110 х 18
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige

Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
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Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type A; USB Type C; Lightning
Габаритные размеры, мм
69 х 110 х 18
Страна производитель
Китай
Описание
Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R05) Beige - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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