Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 080 руб.
В наличии
Код товара: 752801
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
121 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Asus
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg - по цене 121080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0145/16"/IPS/AMD Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Graphics/noOS/серый/1.6kg