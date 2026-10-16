Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 820 руб.
В наличии
Код товара: 752795
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
136 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg - по цене 136820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP/14"/IPS/AMD Ryzen 5 7535HS/16Gb/512Gb/SSD/AMD Radeon 660M/Windows 11 Pro/серый/1.38kg