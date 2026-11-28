Ноутбук CHUWI GemiBook Plus серый 15.6'' IPS FHDPen Silver N5030/8Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro) (6935768762003)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
CHUWI GemiBook Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 680 руб.
В наличии
Код товара: 752784
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31 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CHUWI GemiBook Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N5030
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
2.33
Описание товара Ноутбук CHUWI GemiBook Plus серый 15.6'' IPS FHDPen Silver N5030/8Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro) (6935768762003)
Ноутбук Chuwi в сером цвете сочетает просторный 15,6-дюймовый экран и разрешение Full HD 1920 ? 1080 — удобно для работы с документами, учёбы и просмотра контента. IPS-матрица делает изображение комфортным для повседневных задач, а 8 ГБ оперативной памяти и процессор Intel N Series подходят для привычной многозадачности. Windows 11 Pro дополняет ноутбук знакомой операционной системой с профессиональной версией.
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Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CHUWI GemiBook Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N5030
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Chuwi в сером цвете сочетает просторный 15,6-дюймовый экран и разрешение Full HD 1920 ? 1080 — удобно для работы с документами, учёбы и просмотра контента. IPS-матрица делает изображение комфортным для повседневных задач, а 8 ГБ оперативной памяти и процессор Intel N Series подходят для привычной многозадачности. Windows 11 Pro дополняет ноутбук знакомой операционной системой с профессиональной версией.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук CHUWI GemiBook Plus серый 15.6'' IPS FHDPen Silver N5030/8Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro) (6935768762003) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 31680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук CHUWI GemiBook Plus серый 15.6'' IPS FHDPen Silver N5030/8Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro) (6935768762003)