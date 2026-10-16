Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 700 руб.
В наличии
Код товара: 752765
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
38 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х31х10
Вес, г.
17
Описание товара Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW
Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 37 270 руб.9318 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3452
-
В наличииЦена 38 570 руб.9643 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
-
В наличииЦена 40 770 руб.10193 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
-
В наличииЦена 41 620 руб.10405 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452
-
В наличииЦена 43 900 руб.10975 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28XMP/A1A
-
В наличииЦена 44 020 руб.11005 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
-
В наличииЦена 46 390 руб.11598 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-24-POE
-
В наличииЦена 48 470 руб.12118 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM
-
В наличииЦена 50 300 руб.12575 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24
-
В наличииЦена 50 990 руб.12748 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28P/ME/B2A
-
В наличииЦена 54 100 руб.13525 руб. в СплитКоммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-28 (XGS1935-28-EU0101F)
-
В наличииЦена 54 430 руб.13608 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW - по цене 38700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор неуправляемый 24PORT 1000M POE F-SW-EU628HPOE-V IFLOW