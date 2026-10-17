Жесткий диск SATA 16TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 1024MB MG11ACA16TE-V TOSHIBA
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 620 руб.
В наличии
Код товара: 752752
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
66 620 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск SATA 16TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 1024MB MG11ACA16TE-V TOSHIBA
Жесткий диск SATA 16TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 1024MB MG11ACA16TE-V TOSHIBA
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Жесткий диск SATA 16TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 1024MB MG11ACA16TE-V TOSHIBA
Жесткий диск SATA 16TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 1024MB MG11ACA16TE-V TOSHIBA - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 66620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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