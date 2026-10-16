Жесткий диск SAS 16TB 7200RPM 12GB/S 512MB DC HC555 WUH722016CL5204_0B47745 WESTERN DIGITAL
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 390 руб.
В наличии
Код товара: 752749
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
81 390 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск SAS 16TB 7200RPM 12GB/S 512MB DC HC555 WUH722016CL5204_0B47745 WESTERN DIGITAL
Жесткий диск SAS 16TB 7200RPM 12GB/S 512MB DC HC555 WUH722016CL5204_0B47745 WESTERN DIGITAL
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Жесткий диск SAS 16TB 7200RPM 12GB/S 512MB DC HC555 WUH722016CL5204_0B47745 WESTERN DIGITAL
Купить Жесткий диск SAS 16TB 7200RPM 12GB/S 512MB DC HC555 WUH722016CL5204_0B47745 WESTERN DIGITAL - по цене 81390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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