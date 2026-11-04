Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB 2.5" USB 3.2 Gen1 Type-A Black STKZ4000400
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 380 руб.
В наличии
Код товара: 752730
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 380 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
340
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB 2.5" USB 3.2 Gen1 Type-A Black STKZ4000400
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB 2.5" USB 3.2 Gen1 Type-A Black STKZ4000400
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB 2.5" USB 3.2 Gen1 Type-A Black STKZ4000400
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB 2.5" USB 3.2 Gen1 Type-A Black STKZ4000400 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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