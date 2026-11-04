Карта памяти Samsung T7 microSDXC MB-MB128T/WW 128GB A2, UHS Class 3, Video Class 30
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
В наличии
Код товара: 752659
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 070 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Samsung T7 microSDXC MB-MB128T/WW 128GB A2, UHS Class 3, Video Class 30
Карта памяти Samsung T7 microSDXC MB-MB128T/WW 128GB A2, UHS Class 3, Video Class 30
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Карта памяти Samsung T7 microSDXC MB-MB128T/WW 128GB A2, UHS Class 3, Video Class 30
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Samsung T7 microSDXC MB-MB128T/WW 128GB A2, UHS Class 3, Video Class 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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