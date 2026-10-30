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Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
В наличии
Код товара: 752653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter

Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter

Отзывы о товаре Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDHC NT02P500ECO-032G-R 32GB U1 C10 +SD Adapter - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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